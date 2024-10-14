Никита Кологривый пояснил, что для него самое важное в карьере: я не про творчество

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актёр Никита Кологривый в Telegram-канале признался, что его мотивация к съёмкам в кино — это деньги, а не творчество. Он считает, что хорошая оплата — это самое важное в его работе.

Фото: YouTube канал ОТС LIVE by Скриншот видео YouTube канала ОТС LIVE, PDM

Никита обратился к своим поклонникам и спросил, что они предпочитают: работать долго и качественно или быстро, но с меньшими усилиями. Сам он склоняется к тому, чтобы делать всё легко и весело. Он не готов тратить много времени и сил на длительное и кропотливое творчество, так как считает, что деньги важнее.

"Ребят, я вообще не о творчестве. Мне лишь бы поскорее получить свои деньги. Надя, мне сегодня заплатят? Если да, то мы сегодня работаем, а если нет — то не стоит стараться", — сказал Никита.

После выхода сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никита Кологривый оказался в центре скандала, когда сделал нелицеприятные заявления о своих коллегах.

Ранее актриса Екатерина Волкова вспомнила о своём неудачном романе с театральным режиссёром.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Кологри́вый (род. 16 октября 1994, Новосибирск) — российский актёр театра и кино.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.