Ирина Шейк порадовала русскоязычных фанатов кадрами с дочкой

Звезда мировых подиумов Ирина Шейк показала, что разговаривает с дочкой на русском языке.
Модель Ирина Шейк опубликовала в "Инстаграме"* фото и видео, где она отдыхает с дочкой на морском побережье.
На фото она запечатлена в обнимку с дочкой от Брэдли Купера по имени Леа де Сен. На снимке лицо девочки закрыто смайликом в виде сердечка.
На одном из видео модель с малышкой любуется выпрыгивающими из воды дельфинами.
"Видела?" — спросила модель наследницу.
"Да", — ответила девочка.
Русскоязычные поклонники обратили внимание на то, что Шейк беседует с наследницей по-русски, а малышка её понимает.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Ири́на Вале́рьевна Шайхлисла́мова (род. 6 января 1986, Еманжелинск, Челябинская область, РСФСР, СССР), известная как Ири́на Шейк — российская супермодель и актриса. Она является первой российской моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue. Сайт Models.com назвал её иконой модной индустрии.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Дилеры занижают стоимость подержанных автомобилей на 30-40%, превращая программу Trade In в маркетинговый ход, а не реальную выгоду для автовладельцев