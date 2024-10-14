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Ирина Шейк порадовала русскоязычных фанатов кадрами с дочкой

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Шоу-бизнес

Звезда мировых подиумов Ирина Шейк показала, что разговаривает с дочкой на русском языке.

Ирина Шейк порадовала русскоязычных фанатов кадрами с дочкой
Фото: https://www.instagram.com/irinashayk.russiaa by Инстаграм Ирины Шейк is licensed under public doman

Модель Ирина Шейк опубликовала в "Инстаграме"* фото и видео, где она отдыхает с дочкой на морском побережье.

На фото она запечатлена в обнимку с дочкой от Брэдли Купера по имени Леа де Сен. На снимке лицо девочки закрыто смайликом в виде сердечка.

На одном из видео модель с малышкой любуется выпрыгивающими из воды дельфинами.

"Видела?" — спросила модель наследницу.

"Да", — ответила девочка.

Русскоязычные поклонники обратили внимание на то, что Шейк беседует с наследницей по-русски, а малышка её понимает.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ири́на Вале́рьевна Шайхлисла́мова (род. 6 января 1986, Еманжелинск, Челябинская область, РСФСР, СССР), известная как Ири́на Шейк — российская супермодель и актриса. Она является первой российской моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue. Сайт Models.com назвал её иконой модной индустрии.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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