Собчак и Мизулина обменялись шутками на фоне новости о разводе певца Шамана

Ксения Собчак и Екатерина Мизулина обменялись остротами после новости о публикации певцом Шаманом свидетельства о разводе.
Екатерина Мизулина опубликовала в своём Telegram-канале видео с первым снегом. Пост главы Лиги безопасного интернета прокомментировала Ксения Собчак.
"Екатерина, не в то окно, в личку надо было", — написала знаменитость под кадрами с Мизулиной.
"Ксения, главное чтобы не в "не ту дверь", — ответила Екатерина.
"Передам Филиппу", — пообещала Собчак, намекая, вероятно, на Филиппа Киркорова.
Екатерина Мизулина заинтриговала публику видео, на котором благодарит кого-то за букет белых роз.
Ранее Ксения Собчак раскритиковала певца Шамана за публичную демонстрацию свидетельства о расторжении брака. Она заявила, что у неё возникло "противное и липкое" ощущение.
Екатери́на Миха́йловна Мизу́лина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российский общественный деятель, исполнительный директор Национального центра помощи детям (2017—2020), член Общественной палаты РФ, глава «Лиги безопасного интернета», блогер. Дочь экс-сенатора Елены Мизулиной.
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