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Собчак и Мизулина обменялись шутками на фоне новости о разводе певца Шамана

0:57
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Екатерина Мизулина обменялись остротами после новости о публикации певцом Шаманом свидетельства о разводе.

Собчак и Мизулина обменялись шутками на фоне новости о разводе певца Шамана
Фото: https://vk.com/ekmizulina by ВК-аккаунт Екатерины Мизулиной is licensed under public doman

Екатерина Мизулина опубликовала в своём Telegram-канале видео с первым снегом. Пост главы Лиги безопасного интернета прокомментировала Ксения Собчак.

"Екатерина, не в то окно, в личку надо было", — написала знаменитость под кадрами с Мизулиной.

"Ксения, главное чтобы не в "не ту дверь", — ответила Екатерина.

"Передам Филиппу", — пообещала Собчак, намекая, вероятно, на Филиппа Киркорова.

Екатерина Мизулина заинтриговала публику видео, на котором благодарит кого-то за букет белых роз.

Ранее Ксения Собчак раскритиковала певца Шамана за публичную демонстрацию свидетельства о расторжении брака. Она заявила, что у неё возникло "противное и липкое" ощущение.

Уточнения

Екатери́на Миха́йловна Мизу́лина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российский общественный деятель, исполнительный директор Национального центра помощи детям (2017—2020), член Общественной палаты РФ, глава «Лиги безопасного интернета», блогер. Дочь экс-сенатора Елены Мизулиной.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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