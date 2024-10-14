Собчак и Мизулина обменялись шутками на фоне новости о разводе певца Шамана

Ксения Собчак и Екатерина Мизулина обменялись остротами после новости о публикации певцом Шаманом свидетельства о разводе.

Екатерина Мизулина опубликовала в своём Telegram-канале видео с первым снегом. Пост главы Лиги безопасного интернета прокомментировала Ксения Собчак.

"Екатерина, не в то окно, в личку надо было", — написала знаменитость под кадрами с Мизулиной.

"Ксения, главное чтобы не в "не ту дверь", — ответила Екатерина.

"Передам Филиппу", — пообещала Собчак, намекая, вероятно, на Филиппа Киркорова.