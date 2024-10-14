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Ксения Собчак осудила Шамана за публикацию свидетельства о разводе: противное и липкое ощущение

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак поделилась своими впечатлениями о публикации свидетельства о расторжении брака певцом Ярославом Дроновым, известным как Шаман. Она призналась, что этот момент вызвал у неё "неприятное и липкое ощущение".

Ксения Собчак осудила Шамана за публикацию свидетельства о разводе: противное и липкое ощущение
Фото: youtube.com by Канал SHAMAN, PDM

В своём Telegram-канале "Кровавая барыня" Собчак высказала мнение, что артисту не стоило публиковать официальный документ. По её мнению, было бы достаточно просто сообщить о расставании с женой.

"Всё это похоже на хвастовство и позирование, при том не кого-то, а главного патриотического певца Отечества — и это в Год семьи", — заявила Ксения.

Певец Шаман объявил о расставании со своей второй супругой, бизнесвумен Еленой Мартыновой, 26 сентября. Тогда его экс-возлюбленная отметила, что они приняли это решение вместе.

Ранее стало известно, что Олег Газманов построил баню в своём доме.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область), более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н) — российский исполнитель, композитор и автор песен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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