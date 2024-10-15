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Леру Кудрявцеву возмутили жизнерадостные снимки на фоне Освенцима

0:51
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева осудила людей, делающих весёлые фотографии на фоне превращённого в музей концентрационного лагеря смерти Освенцим.

Леру Кудрявцеву возмутили жизнерадостные снимки на фоне Освенцима
Фото: https://t.me/s/lerakudryavtseva by Телеграм-канал Леры Кудрявцевой is licensed under public doman

Лера Кудрявцева разметила в своём Telegram-канале снимки, на которых улыбающиеся люди делают креативные снимки на фоне места, где в огромных количествах уничтожали евреев.

Отличились в этом деле британские туристы. В СМИ вышли по этому поводу разоблачительные статьи.

Звезда ТВ раскритиковала такое поведения, отметив, что отсутствие знаний истории негативно отразится на обществе.

"Ужасное место. Ну и люди, которые со счастливыми лицами фоткаются напротив и подписывают это как "развлечение для всей семьи" — не лучше", — выразила своё возмущение знаменитость.

Уточнения

Концентрационный лагерь и лагерь смерти Осве́нцим (Концентрационный лагерь и лагерь смерти А́ушвиц) комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940—1945 годах в гау Верхняя Силезия, около города Освенцим, который в 1939 году указом Гитлера был присоединён к территории Третьего рейха, в 60 км к западу от Кракова. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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