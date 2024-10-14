Олег Газманов установил купель посередине гостиной: строители отговаривали

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Народный артист РФ Олег Газманов в программе "Звёзды сошлись" рассказал, что оборудовал баню в доме.

Фото: commons.wikimedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА, CC BY-SA 4.0

По его словам, он решил установить двойную купель в гостиной, хотя строители были против.

"Меня строители отговаривали: "Зачем тебе это?" — поделился певец.

Олег Газманов не скрывает, что считает врагами тех артистов, которые покинули страну. По его словам, враг это тот человек, который находится "по другую сторону". Он отказывается говорить о своих коллегах, например, латвийской певице Лайме Вайкуле, чтобы не пиарить их.

Ранее Анна Хилькевич назвала себя плохой матерью после рождения третьей дочери.

Уточнения

Оле́г Миха́йлович Газма́нов (род. 22 июля 1951, Гу́сев, Калининградская область) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер; народный артист Российской Федерации (2001).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.