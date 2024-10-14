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Анна Хилькевич считает себя плохой матерью

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Анна Хилькевич в личном Telegram-канале призналась, что считает себя неидеальной матерью.

Анна Хилькевич считает себя плохой матерью
Фото: Telegram by Telegram-канал Анны Хилькевич, PDM

Она поделилась с поклонниками своими мыслями, которые появились у неё после рождения третьей дочери. Хилькевич осознала, что её отношение к старшим дочерям Ариане и Анне-Марии оставляет желать лучшего.

"Впервые у меня возникла мысль, что я плохая мама. Иногда я думаю о своём отношении к Ариаше и Маше, и, конечно, связываю это с рождением малютки. Но я считаю, что так быть не должно", — написала актриса.

Она рассказала, что с появлением нового члена семьи их быт сильно изменился. Анна начала замечать в себе отрицательные черты, которые хочет исправить. При этом она надеется, что сможет изменить своё отношение к старшим дочерям в позитивном ключе.

Анна Хилькевич и её супруг, бизнесмен Артур Мартиросян, воспитывают троих общих детей — дочерей Арианну, Анну-Марию и Оливию.

Ранее певица Рита Дакота ответила на слухи о пластике груди.

 

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино и телевидения, ведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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