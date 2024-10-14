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Певица Рита Дакота высказалась о пластике груди: у меня новое хобби

1:15
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Рита Дакота, настоящее имя которой Маргарита Герасимович, в своем личном блоге опровергла слухи о пластических операциях на груди и поделилась новым увлечением.

Певица Рита Дакота высказалась о пластике груди: у меня новое хобби
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Риты Дакоты в Инстаграм* (запрещен в РФ), PDM

Артистка заверила своих поклонников, что ее грудь является натуральной, и она не прибегала к абдоминопластике. Она напомнила, что сделала только ринопластику и липосакцию, о чем открыто сообщила своим почитателям.

После этих заявлений Рита Дакота приняла решение судиться с прессой и Telegram-каналами, которые распространяют недостоверную информацию о ней.

"У меня появилось новое хобби — подавать в суд на СМИ. Пока мы еще ни разу не проиграли", — поделилась певица.

Липосакция была проведена Ритой Дакотой в 2019 году после родов. По ее словам, ни диеты, ни спорт не помогали, и она не могла смотреть на себя в зеркало. В 2022 году она сделала пластику носа, так как хотела видеть в зеркале не "бесформенное месиво хрящевых наростов", а изящный девичий носик.

Ранее Прохор Шаляпин рассказал, что установил керамические виниры по цене нового китайского автомобиля.

Уточнения

Рита Дакота (белор. Рыта Дакота), настоящее имя — Маргарита Сергеевна Белогай, в девичестве Герасимович (белор. Маргарыта Сяргееўна Герасімовіч; род. 9 марта 1990, Минск) — белорусская и российская певица, композитор и автор-исполнитель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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