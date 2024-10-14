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Прохор Шаляпин установил виниры за 6 млн рублей: деньги упали с небес

1:21
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ рассказал, что установил новые керамические виниры, стоимость которых составила 6 миллионов рублей.

Прохор Шаляпин установил виниры за 6 млн рублей: деньги упали с небес
Фото: instagram.com by личный аккаунт Прохора Шаляпина в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

Он отметил, что последние десять лет носил белые виниры. На их установку его вдохновила белоснежная улыбка рэпера Тимати. Сейчас же артист решил обновить свою улыбку, потратив на это немалые деньги, которые он мог бы использовать для покупки китайского автомобиля.

"У меня появились деньги, и я подумал: может быть, купить себе китайский автомобиль за 6 миллионов? Но любовь к своей улыбке победила, потому что я один из немногих, кто искренне улыбается в шоу-бизнесе. Все остальные — кривые и косые, с кислыми лицами и недовольные", — поделился певец.

Прохор Шаляпин был трижды женат. Его первой супругой стала женщина, которая была на 18 лет старше его. Затем он женился на бизнесвумен Ларисе Копенкиной, против отношений с которой выступала его мать. Третьей женой артиста стала Татьяна-Клаудия Дэвис, которая ушла из жизни в 2021 году.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров заказал себе портрет, выполненный из одежды.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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