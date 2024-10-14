Филипп Киркоров заказал свой портрет из одежды за 2 миллиона рублей

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Народный артист РФ Филипп Киркоров заказал свой портрет стоимостью 2 миллиона рублей. Об этом сообщили в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.

Фото: commons.wikimedia by Окрас, CC BY-SA 4.0

Музыкант обратился к художнице Дарье Санатиной, так как ему нравятся её работы. Выяснилось, что он уже заказывал у неё картины, за которые отдал 4 миллиона рублей. Помимо этого женщина дарила артисту портрет с ним и его сыном Мартином.

Художница рассказала, что работа над масштабным изображением Киркорова уже началась. Картина будет размером два на два метра и весом около ста килограммов.

Санатина пояснила, что для долгого хранения предмета искусства покрывает его различными защитными лаками, краской и шпаклёвкой.

Ранее стало известно, что старшая дочь Михаила Шаца* (признан в РФ иноагентом) и Татьяны Лазаревой* (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов в Росфинмониторинга) ждёт ребёнка.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.



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