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Живущая в Португалии старшая дочь Шаца* и Лазаревой* сообщила о пополнении в семье

1:17
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Старшая дочь бывших супругов, юмориста Михаила Шаца* (признан в РФ иноагентом) и телеведущей Татьяны Лазаревой* (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Софья поделилась радостной новостью: она ожидает появления на свет малыша.

Живущая в Португалии старшая дочь Шаца* и Лазаревой* сообщила о пополнении в семье
Фото: instagram.com by личный аккаунт Татьяны Лазаревой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В личном блоге 26-летняя наследница артистов поделилась, что узнала о своей беременности 7 июня.

"7 июня мы о тебе узнали, 10 июня увидели, а чуть позже впервые услышали твоё сердечко. И дальше всё как в тумане. Пупсик, мы тебя очень ждём!" — написала она.

Софья сообщила, что ребёнок должен появиться на свет в феврале следующего года.

У Татьяны Лазаревой и Михаила Шаца, которые объявили о разводе в 2024 году, есть двое общих дочерей — 26-летняя Софья, проживающая с мужем в Португалии, и 18-летняя Антонина.

Как рассказывал юморист, им с бывшей возлюбленной не удалось сохранить тёплые отношения после расставания.

Ранее Корнелия Манго сообщила о своей беременности после десяти лет неудачных попыток.

Уточнения

Михаи́л Григо́рьевич Шац (род. 7 июня 1965, Ленинград) — советский и российский телеведущий, шоумен, юморист, актёр театра и кино, стендап-комик, общественный деятель, врач анестезиолог-реаниматолог.
 

Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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