Живущая в Португалии старшая дочь Шаца* и Лазаревой* сообщила о пополнении в семье

Старшая дочь бывших супругов, юмориста Михаила Шаца* (признан в РФ иноагентом) и телеведущей Татьяны Лазаревой* (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Софья поделилась радостной новостью: она ожидает появления на свет малыша.
В личном блоге 26-летняя наследница артистов поделилась, что узнала о своей беременности 7 июня.
"7 июня мы о тебе узнали, 10 июня увидели, а чуть позже впервые услышали твоё сердечко. И дальше всё как в тумане. Пупсик, мы тебя очень ждём!" — написала она.
Софья сообщила, что ребёнок должен появиться на свет в феврале следующего года.
У Татьяны Лазаревой и Михаила Шаца, которые объявили о разводе в 2024 году, есть двое общих дочерей — 26-летняя Софья, проживающая с мужем в Португалии, и 18-летняя Антонина.
Как рассказывал юморист, им с бывшей возлюбленной не удалось сохранить тёплые отношения после расставания.
Ранее Корнелия Манго сообщила о своей беременности после десяти лет неудачных попыток.
Михаи́л Григо́рьевич Шац (род. 7 июня 1965, Ленинград) — советский и российский телеведущий, шоумен, юморист, актёр театра и кино, стендап-комик, общественный деятель, врач анестезиолог-реаниматолог.
Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель.
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RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.