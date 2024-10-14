Отказавшаяся от концертов в РФ Кристина Орбакайте выступила с российскими артистами в Дубае

Певица Кристина Орбакайте выступила на корпоративе в Дубае вместе с артистами Филиппом Киркоровым и Авраамом Руссо. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.
Отмечается, что мероприятие прошло в одном из ресторанов рядом с небоскрёбом Бурдж-Халифа. Одним из условий прошедшей вечеринки стал запрет на съёмку Кристины Орбакайте — нельзя было запечатлеть ни то, как она поёт, ни то, что она выступает с другими артистами.
При этом в сентябре появлялась информация, что Кристина Орбакайте отказалась выходить на сцену с Авраамом Руссо и решила исполнить их совместные треки в одиночку.
СМИ пишут, что анонсированный гастрольный тур певицы в США и Канаде чаще всего проходит без аншлагов. Предположительно, причиной является высокая конкуренция среди русскоязычных артистов за рубежом на одних и тех же площадках.
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Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.
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