Алла Пугачёва обратилась к покойному Валентину Юдашкину в день его рождения

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Вдова известного российского модельера Валентина Юдашкина Марина в своем личном блоге почтила память своего покойного супруга. 14 октября ему мог бы исполниться 61 год.

Фото: RIA Novosti archive by Andrey Degtyarev / Андрей Дегтярев, CC BY-SA 3.0

Она посвятила ему трогательный пост в социальной сети.

"Дорогой Валечка! Сегодня тебе могло бы исполниться 61 год! Как же я люблю тебя и скучаю!" — написала она.

В комментариях её поддержала народная артистка СССР Алла Пугачёва, которая при жизни кутюрье была с ним в близких отношениях. Она назвала его "незабываемым".

Алла Пугачёва, эмигрировавшая из России в 2022 году, прилетала на похороны модельера в 2023 году, так как потеряла близкого друга. Она не могла не посетить церемонию прощания с ним.

Ранее Егор Кончаловский объяснил, почему не женился на Любови Толкалиной.

Уточнения

Валенти́н Абра́мович Юда́шкин (14 октября 1963, Баковка, Кунцевский район, РСФСР, Московская область, СССР — 2 мая 2023, Москва, Россия) — советский и российский художник-модельер, кутюрье.



А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве — Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР, РСФСР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.