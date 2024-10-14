Режиссёр Егор Кончаловский объяснил, почему так и не женился на актрисе Любови Толкалиной: она обиженная женщина

Режиссёр Егор Кончаловский поделился, что не видел особого смысла в регистрации отношений с актрисой Любовью Толкалиной. Он отметил, что порой брак не является обязательным, и можно расстаться мирно, даже если вы просто жили вместе.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Егора Кончаловского в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Кинематографист осознает, что, возможно, обидел свою бывшую избранницу, но подчеркивает, что в жизни случается всякое.

"Мне кажется, что мы расстались нормально, но всё равно, конечно, Люба — обиженная женщина. Ну что ж поделать, так бывает", — сказал постановщик в интервью на Центральном телевидении.

Спустя несколько лет после расставания с артисткой Кончаловский узаконил отношения с юристом Марией Леоновой, которая родила ему двоих сыновей. Мужчина объясняет своё решение желанием защитить детей в случае непредвиденных ситуаций.

Любовь Толкалина подарила бывшему возлюбленному дочь Марию.

Ранее блогерша Айза опубликовала фото своего нового избранника.

Уточнения

Его́р Андре́евич Кончало́вский (настоящее имя — Гео́ргий Андре́евич Михалко́в; род. 15 января 1966, Москва, СССР) — российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.



Любо́вь Никола́евна Толка́лина (род. 16 февраля 1978, д. Михайловка, Рязанская область, РСФСР, СССР) — российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа.



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