Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно
Как изменилась цена Solaris HC с новой комплектацией Prime
90% людей неправильно чистят уши: вот как делать это правильно
Бойцы "Ахмат" отработали по позициям ВСУ в лесах Кременной
5 фактов о кошках, которые вы должны знать
Певец Шаман опубликовал официальное свидетельство о разводе
Сегодня православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы. Наставление отца Андрея (Сапунова)
Футбольный клуб Сокол: таролог как секрет успеха
Полина Гагарина поздравила сына с 17-летием: моя душа, моё сердце

Режиссёр Егор Кончаловский объяснил, почему так и не женился на актрисе Любови Толкалиной: она обиженная женщина

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Режиссёр Егор Кончаловский поделился, что не видел особого смысла в регистрации отношений с актрисой Любовью Толкалиной. Он отметил, что порой брак не является обязательным, и можно расстаться мирно, даже если вы просто жили вместе.

Режиссёр Егор Кончаловский объяснил, почему так и не женился на актрисе Любови Толкалиной: она обиженная женщина
Фото: instagram.com by личный аккаунт Егора Кончаловского в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Кинематографист осознает, что, возможно, обидел свою бывшую избранницу, но подчеркивает, что в жизни случается всякое.

"Мне кажется, что мы расстались нормально, но всё равно, конечно, Люба — обиженная женщина. Ну что ж поделать, так бывает", — сказал постановщик в интервью на Центральном телевидении.

Спустя несколько лет после расставания с артисткой Кончаловский узаконил отношения с юристом Марией Леоновой, которая родила ему двоих сыновей. Мужчина объясняет своё решение желанием защитить детей в случае непредвиденных ситуаций.

Любовь Толкалина подарила бывшему возлюбленному дочь Марию.

Ранее блогерша Айза опубликовала фото своего нового избранника.

Уточнения

Его́р Андре́евич Кончало́вский (настоящее имя — Гео́ргий Андре́евич Михалко́в; род. 15 января 1966, Москва, СССР) — российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. 

Любо́вь Никола́евна Толка́лина (род. 16 февраля 1978, д. Михайловка, Рязанская область, РСФСР, СССР) — российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Готовим грядки к зимовке: всё, что нужно знать про осеннюю посадку лука
Советы
Готовим грядки к зимовке: всё, что нужно знать про осеннюю посадку лука Аудио 
Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов
Садоводство, цветоводство
Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов Аудио 
Популярное
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая

RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.

Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Американская система ПРО THAAD. Щит для Израиля от баллистических ракет Ирана Дмитрий Плотников
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Два простых трюка, которые сделают очистку тыквы с плотной кожицей лёгкой задачей
Названо имя бизнесмена, купившего российские активы Unilever
Названо имя бизнесмена, купившего российские активы Unilever
Последние материалы
Футбольный клуб Сокол: таролог как секрет успеха
Полина Гагарина поздравила сына с 17-летием: моя душа, моё сердце
Какую почву любит зимний чеснок
Популярность туристического Северного Кавказа растет
Как сохранить молодость: простые шаги без сложных процедур
Кремовый суп с курицей и грибами: рецепт согревающего блюда
Американская система ПРО THAAD. Щит для Израиля от баллистических ракет Ирана
Какие машины можно купить до 4 млн рублей: эксперт о новинках параллельного импорта
Пенсионерку осудили на 15 лет за заказное убийство
Натуральный йогурт: убийца запаха чеснока прямо у вас в холодильнике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.