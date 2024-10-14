Оксана Самойлова устроила осеннюю фотосессию с козой: тёплые и уютные снимки

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова показала кадры с традиционной семейной фотосессии. На этот раз с новым членом семьи — козой по кличке Мими.

Фото: https://www.instagram.com/samoylovaoxana by Инстаграм Оксаны Самойловой is licensed under public doman

Оксана Самойлова опубликовала в "Инстаграме" серию жизнерадостных осенних снимков на фоне даров осени — тыкв, баклажанов, цветов и злаков.

"Традиционные осенние фотографии, такие тёплые и уютные", — написала звезда Интернета по фото.

Супруга рэпера Джигана отметила, что ей удалось уговорить принять в съёмках даже старшую дочь Ариелу, которая ранее отказалась от публичности.

Звездой фотосессии была коза по кличке Мими, которую подписчики в шутку уже назвали пятым ребёнком звёздной четы.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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