Оксана Самойлова устроила осеннюю фотосессию с козой: тёплые и уютные снимки

Блогер Оксана Самойлова показала кадры с традиционной семейной фотосессии. На этот раз с новым членом семьи — козой по кличке Мими.
Оксана Самойлова опубликовала в "Инстаграме" серию жизнерадостных осенних снимков на фоне даров осени — тыкв, баклажанов, цветов и злаков.
"Традиционные осенние фотографии, такие тёплые и уютные", — написала звезда Интернета по фото.
Супруга рэпера Джигана отметила, что ей удалось уговорить принять в съёмках даже старшую дочь Ариелу, которая ранее отказалась от публичности.
Звездой фотосессии была коза по кличке Мими, которую подписчики в шутку уже назвали пятым ребёнком звёздной четы.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.