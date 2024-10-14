Певец Шаман опубликовал официальное свидетельство о разводе

Ярослав Дронов, известный как певец Шаман, недвусмысленно намекнул поклонницам, что теперь официально свободен.
Исполнитель хита "Я русский" опубликовал в своём Telegram-канале свидетельство о расторжении брака.
В отдельно графе прописано основание для развода: "совместное заявление супругов, не имеющих детей, не достигших совершеннолетия".
Подписчицы восприняли пост артиста как заявление о том, что певец теперь находится в активном поиске. Они оставили под фото с документом тысячи смайликов в виде красных сердец.
Интернет-остряки призвали девушек становится в очередь в надежде завоевать сердце новоиспечённого холостяка.
Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область), более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н) — российский исполнитель, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).
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RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.