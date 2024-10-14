Певец Шаман опубликовал официальное свидетельство о разводе

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ярослав Дронов, известный как певец Шаман, недвусмысленно намекнул поклонницам, что теперь официально свободен.

Фото: https://t.me/s/shaman_channel by Телеграм Канал певца Шамана is licensed under public doman

Исполнитель хита "Я русский" опубликовал в своём Telegram-канале свидетельство о расторжении брака.

В отдельно графе прописано основание для развода: "совместное заявление супругов, не имеющих детей, не достигших совершеннолетия".

Подписчицы восприняли пост артиста как заявление о том, что певец теперь находится в активном поиске. Они оставили под фото с документом тысячи смайликов в виде красных сердец.

Интернет-остряки призвали девушек становится в очередь в надежде завоевать сердце новоиспечённого холостяка.

Уточнения

Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область), более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н) — российский исполнитель, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).



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