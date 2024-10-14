Полина Гагарина поздравила сына с 17-летием: моя душа, моё сердце

Певица Полина Гагарина трогательно обратилась к сыну Андрею в день рождения юноши.
Полина Гагарина опубликовала в "Инстаграме"* фото сына Андрея Кислова, которому исполнилось 17 лет. На фото сын певицы запечатлён ещё ребёнком.
"Моя душа, моё сердце и самая большая любовь", — написала под снимком звезда.
Певица предположила, что сделала когда-то что-то хорошее, поэтому ей повезло родить такого замечательного ребёнка.
"Я очень хочу, что ты был счастлив, сынок! Будь собой и иди к своей мечте! Я всегда рядом", — обратилась к наследнику Полина.
Ранее сообщалось, что сын Полины Гагариной выступил с матерью на сцене на концерте в "Лужниках".
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель. Народная артистка Республики Башкортостан (2024). Участница и победительница проекта Первого канала «Фабрика звёзд-2» (2003).
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