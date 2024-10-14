Алена Апина отсудила свою песню у создателей сериала Слово пацана

Певица Алёна Апина выиграла суд в борьбе за свою композицию у представителей сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Фото: https://vk.com/neapina by ВК-аккаунт Алёны Апиной is licensed under public doman

Как сообщает Telegram-канал "Блокнот", Алена Апина добилась того, чтобы песню "Не забывай", которую она исполняла в составе группы "Комбинация" убрали из сериала "Слово пацана".

Певицу возмутило то, что композицию использовали в картине без согласования с ней авторских прав.

Под данную песню персонажи фильма Марат и Андрей воруют кепки из комиссионного магазина в 1-й серии.

Суд признал права певицы и предписал убрать композицию из сериала. Интернет-кинотеатр Wink исполнил предписание и полностью убрал песню "Не забывай" из картины. Вместо песни в сериале наложили другие звуки, а именно шум улицы.

Апина потребовала от авторов сериала компенсацию в размере миллиона рублей.

Сама Алёна Апина активно участвует в продвижении другого сериала про 90-е годы, рассказывающего историю группы "Комбинация".

Уточнения

Алёна А́пина (полное имя — Елена Евгеньевна Апина; (дев. фамилия Лёвочкина род. 23 августа 1964, Саратов) — советская и российская эстрадная певица, композитор, поэтесса, радиоведущая, актриса, педагог; заслуженная артистка Российский Федерации (2002). Лауреат музыкальных премий «Овация», «Золотой граммофон» и «Песня года». Экс-солистка группы «Комбинация» (1988—1991).



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