Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Натуральный йогурт: убийца запаха чеснока прямо у вас в холодильнике
Почему китайский Skoda Rapid отличается от российской версии: анализ эксперта
Чем подкормить малину в октябре
Дмитрия Гаврилова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
Как сохранить свежесть теста: проверенные методы
Фигурист Яблоков приостанавливает карьеру и переходит в тренерский состав
Муж Анны Седоковой прилетел в Москву вымаливать прощение у певицы
Как педикюр без геля спасет ваши ногти в холодное время
Как из хаоса рождается жизнь: шокирующие открытия в развитии эмбрионов

Алена Апина отсудила свою песню у создателей сериала Слово пацана

Шоу-бизнес

Певица Алёна Апина выиграла суд в борьбе за свою композицию у представителей сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Алена Апина отсудила свою песню у создателей сериала Слово пацана
Фото: https://vk.com/neapina by ВК-аккаунт Алёны Апиной is licensed under public doman

Как сообщает Telegram-канал "Блокнот", Алена Апина добилась того, чтобы песню "Не забывай", которую она исполняла в составе группы "Комбинация" убрали из сериала "Слово пацана".

Певицу возмутило то, что композицию использовали в картине без согласования с ней авторских прав.

Под данную песню персонажи фильма Марат и Андрей воруют кепки из комиссионного магазина в 1-й серии.

Суд признал права певицы и предписал убрать композицию из сериала. Интернет-кинотеатр Wink исполнил предписание и полностью убрал песню "Не забывай" из картины. Вместо песни в сериале наложили другие звуки, а именно шум улицы.

Апина потребовала от авторов сериала компенсацию в размере миллиона рублей.

Сама Алёна Апина активно участвует в продвижении другого сериала про 90-е годы, рассказывающего историю группы "Комбинация".

Уточнения

Алёна А́пина (полное имя — Елена Евгеньевна Апина; (дев. фамилия Лёвочкина род. 23 августа 1964, Саратов) — советская и российская эстрадная певица, композитор, поэтесса, радиоведущая, актриса, педагог; заслуженная артистка Российский Федерации (2002). Лауреат музыкальных премий «Овация», «Золотой граммофон» и «Песня года». Экс-солистка группы «Комбинация» (1988—1991).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что нужно знать о хвойниках: от посадки до зимнего укрытия
Садоводство, цветоводство
Что нужно знать о хвойниках: от посадки до зимнего укрытия Аудио 
Ученые зафиксировали разрушение старейшей континентальной коры Земли
Наука и техника
Ученые зафиксировали разрушение старейшей континентальной коры Земли Аудио 
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Туризм
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников Аудио 
Популярное
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая

RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.

Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Сводка с фронта: ликвидирован боевик, который позировал у "Пятерочки", под Селидово ВСУ попали в клещи Дмитрий Плотников
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Два простых трюка, которые сделают очистку тыквы с плотной кожицей лёгкой задачей
Названо имя бизнесмена, купившего российские активы Unilever
Названо имя бизнесмена, купившего российские активы Unilever
Последние материалы
Китай проводит учения около Тайваня
Как плавно вернуться к жизни после отпуска: советы от психологов
Ранний завтрак помогает снизить риск диабета II типа
Пожар в Якутии ликвидирован
Кроссовер Mazda CX-3: скрытые проблемы и стоимость на российском рынке
Чемпионка мира Оксана Чусовитина о возвращении на Олимпийскую арену в 2028 году
Сердце в цифрах: узнайте, сколько ударов вы проживёте
Врачи рекомендуют: четыре незаменимых жирных продукта для здоровья крови и сосудов
Вкуснейшая намазка на бутерброд с тунцом: готовится быстро
Как понять, что почву в горшках пора менять
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.