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Муж Анны Седоковой прилетел в Москву вымаливать прощение у певицы

Шоу-бизнес

Супруг экс-участницы группы "ВИА Гра" Анны Седоковой Янис Тимма решил помириться с женой.

Муж Анны Седоковой прилетел в Москву вымаливать прощение у певицы
Фото: https://vk.com/officialannasedokova by ВК-аккаунт Анны Седоковой is licensed under public doman

Латвийский баскетболист Янис Тимма прилетел в Москву, так как не теряет надежды вернуться к супруге.

Спортсмен опубликовала в "Инстаграме"* чёрно-белые кадры, на котором на асфальте с белой разметкой лежит букет роз.

Видео Янис сопроводил песней Анны Седоковой "Привязана к тебе".

"Она меня победила", — гласит подпись Тиммы.

Для подписчиков баскетболиста осталось загадкой, как букет оказался на асфальте. Не исключено, что цветы в порыве ярости выбросила сама звезда.

У Седоковой с мужем творятся настоящие испанские страсти. Парочка то сходится, то разрывает отношения. Сама певица уже успела сообщить об окончательном разрыве.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. Получила известность на Украине в 2000 году, став ведущей утреннего шоу «Подъём». В России стала известна как участница украинской женской поп-группы «ВИА Гра».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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