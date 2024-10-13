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Болгар ответила на нападки Леры Кудрявцевой: Дуров меня шантажирует

1:12
Шоу-бизнес

Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар пристыдила Леру Кудрявцеву за критику в свой адрес.

Болгар ответила на нападки Леры Кудрявцевой: Дуров меня шантажирует
Фото: https://www.instagram.com/missbolgar by Инстаграм Ирины Болгар is licensed under public doman

Ирина Болгар удивлена тем, что Кудрявцева поддерживает Павла Дурова, который, по её словам, оставил своих детей без финансовой помощи.

Припомнила бывшая возлюбленная основателя Telegram абьюз и манипуляции со стороны Дурова и его нежелание поздравлять наследников с днём рождения.

Она отметила, что алименты рассчитывала не сама, а юристы Швейцарии. Запрашиваемые суммы учитывают расходы прошлых лет, покрывают период взросления детей, а также предполагают учёт расходов на образование.

Болгар упрекнула бизнесмена в том, что сделанный ей лично подарок он выдаёт за алименты.

Ирина пожаловалась на шантаж со стороны экс-возлюбленного, который отказывается продлевать европейские документы на детей и заставляет её переехать в ОАЭ.

"Если он не был доволен суммами, которые тратились все предыдущие годы в соответствии с нашим привычным уровнем жизни, что мешало ему мне об этом сообщить и понизить ежемесячные лимиты трат по банковским картам", — объяснила Болгар.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.
 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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