Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар пристыдила Леру Кудрявцеву за критику в свой адрес.
Ирина Болгар удивлена тем, что Кудрявцева поддерживает Павла Дурова, который, по её словам, оставил своих детей без финансовой помощи.
Припомнила бывшая возлюбленная основателя Telegram абьюз и манипуляции со стороны Дурова и его нежелание поздравлять наследников с днём рождения.
Она отметила, что алименты рассчитывала не сама, а юристы Швейцарии. Запрашиваемые суммы учитывают расходы прошлых лет, покрывают период взросления детей, а также предполагают учёт расходов на образование.
Болгар упрекнула бизнесмена в том, что сделанный ей лично подарок он выдаёт за алименты.
Ирина пожаловалась на шантаж со стороны экс-возлюбленного, который отказывается продлевать европейские документы на детей и заставляет её переехать в ОАЭ.
"Если он не был доволен суммами, которые тратились все предыдущие годы в соответствии с нашим привычным уровнем жизни, что мешало ему мне об этом сообщить и понизить ежемесячные лимиты трат по банковским картам", — объяснила Болгар.
Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.