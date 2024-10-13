Отар Кушанашвили показал очаровательного младшего сына

Перенёсший тяжёлую операцию по удалению опухоли Отар Кушанашвили опубликовал фото младшего наследника.
Отар Кушанашвили разместил в "Инстаграме"* фото младшего сына, очаровательного мальчика с красивой шевелюрой.
"Вот каким стал мой младший Данька", — написал под снимком телеведущий.
Кушанашвили отметил, что его наследник умный и красивый. Он объяснил, что в глазах сына стал сильнее всего супергероев. Отар сообщил, что послезавтра его выписывают из больницы.
У Кушанашвили всего девять детей от разных женщин.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист и телеведущий. Получил известность в середине 1990-х годов как музыкальный критик и один из постоянных участников программы «Акулы пера». Главный редактор газеты «Музыкальная правда».
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