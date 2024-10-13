Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России создали устройство для борьбы с лесными пожарами
Торопитесь с авокадо? Три проверенных метода, чтобы ускорить его созревание
Защищаем урожай от холодов: 5 проверенных методов утепления грядок
Секрет длинных ресниц: сыворотки с пептидами в действии
В ЦБ развенчали миф о влиянии МВФ на экономику России
Против сборной России может выступить богатейший футболист мира
Врач раскрыл, поможет ли кофе с корицей в похудении
Болгар ответила на нападки Леры Кудрявцевой: Дуров меня шантажирует
Почему водители получают штрафы и убивают двигатель, вырезав катализатор

Отар Кушанашвили показал очаровательного младшего сына

0:45
Шоу-бизнес

Перенёсший тяжёлую операцию по удалению опухоли Отар Кушанашвили опубликовал фото младшего наследника.

Отар Кушанашвили показал очаровательного младшего сына
Фото: https://www.instagram.com/otar.kushanashvili by Инстаграм Отара Кушанашвили is licensed under public doman

Отар Кушанашвили разместил в "Инстаграме"* фото младшего сына, очаровательного мальчика с красивой шевелюрой.

"Вот каким стал мой младший Данька", — написал под снимком телеведущий.

Кушанашвили отметил, что его наследник умный и красивый. Он объяснил, что в глазах сына стал сильнее всего супергероев. Отар сообщил, что послезавтра его выписывают из больницы.

У Кушанашвили всего девять детей от разных женщин.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист и телеведущий. Получил известность в середине 1990-х годов как музыкальный критик и один из постоянных участников программы «Акулы пера». Главный редактор газеты «Музыкальная правда». 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ученые зафиксировали разрушение старейшей континентальной коры Земли
Наука и техника
Ученые зафиксировали разрушение старейшей континентальной коры Земли Аудио 
Кошка не ест весь корм: понимаем причины и определяем, когда нужно обращаться к ветеринару
Кошки
Кошка не ест весь корм: понимаем причины и определяем, когда нужно обращаться к ветеринару Аудио 
Популярное
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая

RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.

Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Легендарный трудяга Ил-76МД. Военно-транспортный гигант отечественного самолётостроения Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев
Два простых трюка, которые сделают очистку тыквы с плотной кожицей лёгкой задачей
Как засолить сало в банке: получается ароматно и вкусно
Ваш отдых в Турции не испортит даже зима: 4 курорта для круглогодичного туризма
Ваш отдых в Турции не испортит даже зима: 4 курорта для круглогодичного туризма
Последние материалы
Против сборной России может выступить богатейший футболист мира
Болгар ответила на нападки Леры Кудрявцевой: Дуров меня шантажирует
Врач раскрыл, поможет ли кофе с корицей в похудении
Почему водители получают штрафы и убивают двигатель, вырезав катализатор
Секреты идеального субстрата: стоит ли покупать или лучше накопать на участке?
Как из покупных пельменей сделать домашние
Как часто нужно делать процедуры для бровей в салоне
Спасти пробы: NASA воспользуется сторонней помощью для доставки марсианского грунта на землю
Михаил Галустян пожаловался на то, что потерял связь с детьми: им не до меня
Как сделать оливье менее калорийным и более изысканным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.