Отар Кушанашвили показал очаровательного младшего сына

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Перенёсший тяжёлую операцию по удалению опухоли Отар Кушанашвили опубликовал фото младшего наследника.

Фото: https://www.instagram.com/otar.kushanashvili by Инстаграм Отара Кушанашвили is licensed under public doman

Отар Кушанашвили разместил в "Инстаграме"* фото младшего сына, очаровательного мальчика с красивой шевелюрой.

"Вот каким стал мой младший Данька", — написал под снимком телеведущий.

Кушанашвили отметил, что его наследник умный и красивый. Он объяснил, что в глазах сына стал сильнее всего супергероев. Отар сообщил, что послезавтра его выписывают из больницы.

У Кушанашвили всего девять детей от разных женщин.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист и телеведущий. Получил известность в середине 1990-х годов как музыкальный критик и один из постоянных участников программы «Акулы пера». Главный редактор газеты «Музыкальная правда».



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