Елена Борщёва похвасталась новым достижением мужа-бодибилдера

Звезда КВН и Comedy Woman Елена Борщёва продолжает праздновать триумфальную победу мужа-бодибилдера.
Елена Борщёва опубликовала в "Инстаграме"* новые кадры с чемпионата мира по бодибилдингу, где её супруг Валерий Юшкевич стал абсолютным чемпионом "Арнольд Классик" в Мадриде.
"Чемпион!" — подписала кадры с мужем юмористка.
На кадрах счастливые муж и жена хвастаются многочисленными наградами с соревнований по бодибилдингу.
Борщёва и Юшкевич сочетались браком 19 лет назад. Супруги воспитывают двух дочерей — Марту (2007 года рождения) и Уму (2015 года рождения).
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Культури́зм (от фр. culturisme — «культура тела»), или бодиби́лдинг (англицизм, от англ. bodybuilding — «телостроительство»), или атлети́ческая гимна́стика — процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена, путём тренировок с отягощениями.
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