Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как виноград помогает бороться со стрессом
Лёгкое и полезное блюдо на каждый день: чаша с киноа
Революция в химиотерапии: инновационная технология делает внутривенные препараты доступными в виде таблеток
Мощный укоренитель своими руками: как и зачем
Как отказаться от дополнительных платных услуг при покупке автомобиля
Важность правильной позы для сна: что нужно знать
Летучие элементы и происхождение жизни: новое исследование открывает тайны Земли
Молодая жена Петросяна предоставила доказательства своей беременности
Как домашние животные влияют на здоровье человека: вы увидите большие изменения

Елена Борщёва похвасталась новым достижением мужа-бодибилдера

0:53
Шоу-бизнес

Звезда КВН и Comedy Woman Елена Борщёва продолжает праздновать триумфальную победу мужа-бодибилдера.

Елена Борщёва похвасталась новым достижением мужа-бодибилдера
Фото: https://www.instagram.com/lenaborshcheva by Инстаграм Елены Борщёвой is licensed under public doman

Елена Борщёва опубликовала в "Инстаграме"* новые кадры с чемпионата мира по бодибилдингу, где её супруг Валерий Юшкевич стал абсолютным чемпионом "Арнольд Классик" в Мадриде. 

"Чемпион!" — подписала кадры с мужем юмористка.

На кадрах счастливые муж и жена хвастаются многочисленными наградами с соревнований по бодибилдингу.

Борщёва и Юшкевич сочетались браком 19 лет назад. Супруги воспитывают двух дочерей — Марту (2007 года рождения) и Уму (2015 года рождения).

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Культури́зм (от фр. culturisme — «культура тела»), или бодиби́лдинг (англицизм, от англ. bodybuilding — «телостроительство»), или атлети́ческая гимна́стика — процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена, путём тренировок с отягощениями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Спасение вялой моркови: восстановите свежесть за 15 минут
Еда и рецепты
Спасение вялой моркови: восстановите свежесть за 15 минут Аудио 
Осенняя подкормка роз: какие удобрения помогут пережить зиму
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка роз: какие удобрения помогут пережить зиму Аудио 
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Военные новости
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ Аудио 
Популярное
Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов

Каждый год агрономы не устают удивлять нас новыми сортами картофеля, которые не только радуют глаз, но и удивляют своими превосходными характеристиками. Эти сорта не только более урожайны, но и устойчивы к болезням и вредителям, а также обладают улучшенными вкусовыми качествами. Некоторые из них уже успели завоевать популярность.

Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе
Как вовремя отметить совершеннолетие кота или когда кошки перестают расти?
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта
Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов
Вкусная тыква на сковороде: тушится с ароматным соусом-маринадом с мёдом, имбирём и чесноком
Вкусная тыква на сковороде: тушится с ароматным соусом-маринадом с мёдом, имбирём и чесноком
Последние материалы
Лёгкое и полезное блюдо на каждый день: чаша с киноа
Революция в химиотерапии: инновационная технология делает внутривенные препараты доступными в виде таблеток
Мощный укоренитель своими руками: как и зачем
Как отказаться от дополнительных платных услуг при покупке автомобиля
Важность правильной позы для сна: что нужно знать
Елена Борщёва похвасталась новым достижением мужа-бодибилдера
Летучие элементы и происхождение жизни: новое исследование открывает тайны Земли
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Молодая жена Петросяна предоставила доказательства своей беременности
Как домашние животные влияют на здоровье человека: вы увидите большие изменения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.