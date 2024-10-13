Молодая жена Петросяна предоставила доказательства своей беременности

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала фото в период своей беременности.

Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman

Татьяна Брухунова в день рождения дочки Матильды опубликовала в "Инстаграме"* два снимка. На одном фото её сын Ваган держит на руках маленькую сестру, а на другом снимке жена Петросяна демонстрирует округлившийся живот.

"Год назад в нашу жизнь пришла Матильда. И как только я взглянула на тебя — я поразилась, как же я люблю тебя, хоть и видела впервые", — написала под снимками Татьяна.

Подписчики убедились, что слухи о суррогатной матери, которая якобы выносила дочь Брухуновой и Петросяну, ложны.

Интернет-пользователи, однако, предположили, что живот у Татьяны округлился после поглощения разнообразных десертов.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).



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