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Певица Милявская поддержала квадробинг в качестве вида спорта

0:57
Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская сообщила, что посмотрела репортаж о квадробинге в качестве вида спорта. Об этом пишет издание "NEWS.ru".

Певица Милявская поддержала квадробинг в качестве вида спорта
Фото: Flickr by Rusty Clark, CC BY 2.0

По словам исполнительницы, квадробинг является тяжёлым, но красивым спортом.

"Взрослые люди делают тяжелейшие трюки. Всё это основано на прыжках, но это как вид спорта. Как объяснили журналисты, он существовал ещё при коммунистах. То есть это очень тяжёлый вид спорта и красивый", — заявила Лолита Милявская.

Однако певица добавила, что не поддерживает "перебор" в квадробинге.

"Но когда дело касается перебора, и, простите, бабушки, которые на поводке выводят маленького ребенка. Вот здесь я бы бабушку к психиатру всё-таки попросила бы зайти", — сообщила она.

Ранее Pravda.Ru писала, что Лолита Милявская возмутилась идеей введения налога на бездетность.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (род. 14 ноября 1963) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.

Квадроберы — люди, преимущественно подростки, занимающиеся имитацией действий и повадок животных.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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