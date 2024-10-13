Наташа Королёва следит за достойным состоянием своей шкурки

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наташа Королёва призналась, что следит за своим здоровьем, поскольку заботится о достойном состоянии "шкурки". Об этом пишет издание "NEWS.ru".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам исполнительницы, она проходит медицинские исследования и скрининги.

"Провожу исследования, скрининги. Ребята, мне 51 год, конечно я забочусь о том, чтобы моя "шкурка" выглядела достойно", — сообщила она.

Ранее Pravda.Ru писала, что сваты Наташи Королёвой дали первый публичный комментарий о свадьбе дочери, а также раскрыли причину своего отсутствия.

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лия Влади́мировна Порыва́й; род. 31 мая 1973) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель; заслуженная артистка Российской Федерации (2004).



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