Наташа Королёва следит за достойным состоянием своей шкурки

Певица Наташа Королёва призналась, что следит за своим здоровьем, поскольку заботится о достойном состоянии "шкурки". Об этом пишет издание "NEWS.ru".
По словам исполнительницы, она проходит медицинские исследования и скрининги.
"Провожу исследования, скрининги. Ребята, мне 51 год, конечно я забочусь о том, чтобы моя "шкурка" выглядела достойно", — сообщила она.
Ранее Pravda.Ru писала, что сваты Наташи Королёвой дали первый публичный комментарий о свадьбе дочери, а также раскрыли причину своего отсутствия.
Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лия Влади́мировна Порыва́й; род. 31 мая 1973) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель; заслуженная артистка Российской Федерации (2004).
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