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Александра Збруева, госпитализированного с поражением головного мозга, выписывают из больницы

1:02
Шоу-бизнес

Актёра Александра Збруева, у которого диагностировано поражение головного мозга, готовят к выписке из больницы.

Александра Збруева, госпитализированного с поражением головного мозга, выписывают из больницы
Фото: YouTube канал Театр "Ленком Марка Захарова" by Скриншот видео YouTube канала Театр "Ленком Марка Захарова", PDM

Как стало известно, звезда фильма "Большая перемена" остаётся в стационаре, однако постановки с его участием в "Ленкоме" не отменяются. Ближайший из них — "Вишнёвый сад" — запланирован на 22 октября, и, как сообщили в театре, Збруев обязательно выйдет на сцену.

Каждый день больного навещает главный администратор театра, сообщает о самочувствии артиста и настроении. Директор "Ленкома" Марк Варшавер рассказал, что Збруев сохраняет привычное чувство юмора и ожидает, что его выпишут на следующей неделе. Актёр намерен сразу же приступить к репетициям.

Ранее сообщалось, что у Александра Збруева выявлено поражение головного мозга. Врачи предполагают, что оно стало следствием патологии, возникшей из-за острого нарушения мозгового кровообращения.

Уточнения

Алекса́ндр Ви́кторович Збру́ев (род. 31 марта 1938, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра и кино; народный артист РСФСР (1989).

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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