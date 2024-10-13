Российский бизнес Никиты Преснякова несёт миллионные убытки

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский бизнес Никиты Преснякова оказался в плачевном состоянии. Его деятельность практически полностью заморожена, и есть вероятность, что она и вовсе прекратится.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetax08 is licensed under Creative Commons

По данным SHOT, за прошлый год компания внука Аллы Пугачёвой "Нико спорт" понесла убытки в размере 1 миллиона рублей. Хотя ранее она приносила ему неплохие доходы из России. Теперь ситуация кардинально изменилась.

Компания "Нико спорт" занимается дистрибуцией уличных тренажёров, зарабатывает на установке спортивных площадок по заявкам застройщиков из Москвы и регионов, а также на выполнении государственных контрактов. Например, в 2022 году выручка составила 10,5 миллиона рублей.

По документам бизнесом управляет жена Никиты Алёна, она занимает должность генерального директора. Однако на самом деле они оба живут в США. Как и все уехавшие артисты, Никита за границей звёзд с неба не хватает, а сейчас ещё и российский бизнес практически схлопнулся.

Уточнения

Ники́та Влади́мирович Пресняко́в (род. 21 мая 1991, Лондон) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Вокалист группы MULTIVERSE.



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