Михаил Галустян пожаловался на то, что потерял связь с детьми: им не до меня

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Комик Михаил Галустян с сожалением отметил, что его дочери подросли, поэтому отдалились от него.

Фото: https://vk.com/galustyanrf by ВК-аккаунт Михаила Галустяна is licensed under public doman

Михаил Галустян в последнее время всё чаще жалуется на депрессию. 44-летнего юмориста ничего не радует.

Особенно ему становится грустно от того, что он потерял контакт с дочерьми — 14-летней Эстеллой и 12-летней Элиной. Он отметил, что почти не видит наследниц.

"Им не до меня, как бы печально это ни было осознавать. Они учатся. Я работаю. Практически не видимся весь день. Вечером прихожу — делают уроки. В выходные предлагаю погулять, а они, конечно, хотят с подружками", — объяснил Михаил с беседе с изданием Teleprogramma.

Звезда КВН пытается находить удовольствие в общении с самим собой. Галустян призвал не называть его состояние кризисом среднего возраста.

Уточнения

Ншан (Михаи́л) Серге́евич Галустя́н (арм. Նշան (Միխայիլ) Սերգեևիչ Գալուստյան; род. 25 октября 1979, Сочи, Краснодарский край, СССР), также известен как Су́пер Жо́рик, — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, шоумен, юморист, певец, сценарист, продюсер, телеведущий.



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