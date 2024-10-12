Евгений Плющенко рассказал, что собирал бутылки, чтобы купить себе еду

Фигурист Евгений Плющенко вспомнил о своём плачевном финансовом состоянии в период, когда он жил в Санкт-Петербурге.

Фото: https://vk.com/evgeniplushenko by ВК-аккаунт Евгения Плющенко is licensed under public doman

Евгений Плющенко рассказал, что во времена своей юности в северной столице ему приходилось жить в комнате в коммуналке по соседству с асоциальными личностями.

Денег спортсмену, по его словам, не хватало даже на еду.

"Пьяные люди какие-то были, наркоманы, я постоянно видел полицию, которая приезжала. Приходилось собирать бутылки, чтобы купить хлеб", — рассказал Плющенко на YouTube-канале yanapozitive37.

С тех пор жизнь Плющенко заметно изменилась в лучшую сторону. Олимпийский чемпион с супругой Яной Рудковской и двумя сыновьями живут в шикарном особняке и купаются в роскоши.

Спортсмен занят тренерской деятельностью. Он тренирует старшего сына Александра и уже поставил на лёд младшего наследника Арсения.

Уточнения

Евге́ний Ви́кторович Плю́щенко (род. 3 ноября 1982, Джамку, Хабаровский край) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании. Двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира.



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