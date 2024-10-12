Боня призналась, что спрашивает разрешение у дочери, чтобы выставить откровенные фото

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала, что без одобрения дочери не позволяет выставлять в Сети фото в бикини.

Фото: https://www.instagram.com/victoriabonya by Инстаграм Виктории Бони is licensed under public doman

Виктория Боня опубликовала в "Инстаграме"* откровенные фото в бикини. Звезда запечатлена под струёй воды на фоне экзотического пейзажа на Мальдивах.

Знаменитость призналась, что при публикации контента всегда стоит перед дилеммой — быть примером для публики, либо почувствовать себя красивой.

"Всегда сложно понять, какие фото в купальнике можно ставить с отдыха, а какие нет… Если вы полистаете мою ленту, то увидите, что в бикини я только на отдыхе. Но у меня есть свой ревизор — это моя дочь", — написала под снимками Виктория.

Боня опубликовала фрагмент переписки с 12-летней дочерью Анджелиной, в которой девочка одобрила снимки мамы.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.



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