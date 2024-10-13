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Стала известна стоимость кардигана козы Оксаны Самойловой

0:52
Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова, которая завела дома козу, одевает парнокопытное животное в люксовые бренды.

Стала известна стоимость кардигана козы Оксаны Самойловой
Фото: https://www.instagram.com/samoylovaoxana by Инстаграм Оксаны Самойловой is licensed under public doman

Оксана Самойлова не перестаёт радовать подписчиков контентом со своей козочкой, которую ей подарил муж, рэпер Джиган.

Блогер выгуливает животное на поводке. Козочка признала в Самойловой хозяйку, поэтому следует за ней по дому по пятам. Стоит только звезде Интернета скрыться из глаз, козочка начинает истошно орать.

Оксана опубликовала видео, на котором её козочка лежит на диване, наряженная в маленький кардиган.

Telegram-канал "Светский хроник" выяснил, что стоимость одежды для козы по кличке Мими составляет почти 80 тысяч рублей.

Интернет-пользователи отмечают, что коза Самойловой живёт свою лучшую жизнь.

Уточнения

Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин (род. 2 августа 1985, Одесса), более известный под псевдонимом Джига́н (англ. Geegun) — украинский и российский рэпер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Стала известна стоимость кардигана козы Оксаны Самойловой
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