Стала известна стоимость кардигана козы Оксаны Самойловой

Блогер Оксана Самойлова, которая завела дома козу, одевает парнокопытное животное в люксовые бренды.
Оксана Самойлова не перестаёт радовать подписчиков контентом со своей козочкой, которую ей подарил муж, рэпер Джиган.
Блогер выгуливает животное на поводке. Козочка признала в Самойловой хозяйку, поэтому следует за ней по дому по пятам. Стоит только звезде Интернета скрыться из глаз, козочка начинает истошно орать.
Оксана опубликовала видео, на котором её козочка лежит на диване, наряженная в маленький кардиган.
Telegram-канал "Светский хроник" выяснил, что стоимость одежды для козы по кличке Мими составляет почти 80 тысяч рублей.
Интернет-пользователи отмечают, что коза Самойловой живёт свою лучшую жизнь.
Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин (род. 2 августа 1985, Одесса), более известный под псевдонимом Джига́н (англ. Geegun) — украинский и российский рэпер.
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