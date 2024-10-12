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Известный рэпер годами растлевал свою старшую дочь. Полиция не помогла

1:13
Шоу-бизнес

На фоне скандала с Пи Дидди всплывают неприглядные истории с другими представителями американской рэп-культуры. Так, стало известно, что рэпер Ар Келли, известный благодаря хиту "I believe I can fly", в течение многих лет растлевал свою дочь Буку Эби.

Известный рэпер годами растлевал свою старшую дочь. Полиция не помогла
Фото: YouTube канал Mamohale Fatimah Zahra by Скриншот видео YouTube канала Mamohale Fatimah Zahra, PDM

В документальном фильме "Карма: Путь дочери" старшая дочь звезды рассказала о своём опыте, пережитом в детстве. Она вспомнила, как впервые столкнулась с насилием, когда ей было 8 лет.

"Я помню, как проснулась от его прикосновений. Я не знала, что делать, поэтому просто лежала и притворялась спящей", — призналась Эби.

Девочка рассказала обо всём матери, и та обратилась в полицию. Однако расследование не дало результатов, и дело было замято.

Тем не менее музыкант всё же оказался в тюрьме. В 2022 году он был осуждён на 30 лет за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации, а в 2023 году на него завели отдельное дело за детскую порнографию. На свободу Келли выйдет только в 2045 году, если доживет до 80 лет.

Уточнения

R Kelly — американский музыкант в стиле ритм-н-блюз, певец, поэт-песенник, продюсер, обладатель трёх премий "Грэмми" и осуждённый секс-преступник. Также известен как "король R&B" и "король поп-соула".
 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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