Сергей Лазарев снова поскандалил на музыкальном шоу

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев устроил разнос судьям музыкального шоу "Ну-ка, все вместе!"

Фото: https://vk.com/sergeylazarev by ВК-аккаунт Сергея Лазарева is licensed under public doman

Лазарев не доволен решением жюри по поводу выступления певицы Рита Ричи из Краснодара, которая великолепно спела композицию "Voila" на французском языке. Конкурсантка набрала 99 баллов. При этом судьи снова засудили вокалистку.

Сергей Лазарев возмутился тем, что члены жюри губят таланты, отправляя домой достойных артистов.

"Ищите какие-то маленькие соринки! Устал уже бороться с вами. Мы здесь собрались не ради вас, не ради ваших "умных" фраз!", — устроил скандал на шоу певец.

Это не первый случай, когда Лазарев не согласен с вердиктом судей проекта.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр и телеведущий. Бывший участник поп-группы Smash!!. Дважды выступал на международном конкурсе песни «Евровидение» (в 2016 году в Стокгольме и в 2019 году в Тель-Авиве), оба раза занял 3-е место.





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