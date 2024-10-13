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Собчак высказалась о новом российском сериале о Штирлице

0:52
Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что в России снимут сериала о легендарном разведчике Штирлице.

Собчак высказалась о новом российском сериале о Штирлице
Фото: https://vk.com/sobchak_public by ВК-аккаунт Ксении Собчак is licensed under public doman

Собчак в своём Telegram-канале сообщила, что в России выпустят новый сериал о разведчике Штирлице. Это не будет ремейком "Семнадцати мгновений весны", так как за основу будет взято произведение Юлиана Семёнова "Экспансия", повествующая о героической борьбе Максима Исаева с агентами ЦРУ в Аргентине.

Дочь литератора Ольга Семёнова рассказала, что над сценарием многосерийной картины сейчас работает автор сериала "Начальник разведки" Артём Чащихин-Тоидзе.

Ксению Собчак заинтересовал немаловажный вопрос.

"Интересно, кто сыграет главную роль", — написала журналистка  в личном микроблоге.

Уточнения

Макс О́тто фон Шти́рлиц, он же Макси́м Макси́мович Иса́ев, он же Всеволод Влади́мирович Влади́миров — литературный персонаж, герой многих произведений советского писателя Юлиана Семёнова. В произведениях Семёнова Штирлиц являлся штандартенфюрером СС, советским разведчиком-нелегалом, работавшим в интересах СССР в нацистской Германии и некоторых других странах.
 

Юлиа́н Семёнович Семёнов (настоящая фамилия Ля́ндрес; 8 октября 1931[…], Москва — 15 сентября 1993 или 5 сентября 1993, Москва) — русский советский писатель (прозаик, публицист, поэт), сценарист, педагог и журналист; заслуженный деятель искусств РСФСР (1982).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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