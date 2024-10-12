Кудрявцеву возмутили требования Болгар: бывшая Павла Дурова с дуба рухнула

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева раскритиковала мать детей Павла Дурова Ирину Болгар, которая запросила у бизнесмена баснословные суммы денег.

Фото: https://t.me/durov by Телеграм-канал Павла Дурова, PDM

Лера Кудрявцева эмоционально отреагировала на претензии Ирины Болгар к Павлу Дурову. Финансовые аппетиты женщины резко возросли до космических пределов.

"Там бывшая Павла Дурова с дуба рухнула. Просит алименты не то, что миллионы, миллиарды. Вот, что чужие деньги с людьми делают", — написала телеведущая в своём Telegram-канале.

Звезда ТВ посоветовала Ирине Болгар взять фамилию Павла Дурова.

Ранее Лера Кудрявцева пристыдила Павла Дурова за нежелание платить алименты на своих детей.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.





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