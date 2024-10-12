Украинцы массово перепродают билеты на концерт группы "Океан Эльзы" после облавы ТЦК

Украинцы, купившие билеты на концерт группы "Океан Эльзы", активно перепродают их после проведённой военкомами облавы на зрителей, которые пришли на выступление 11 октября.
"Продам 2 билета с 50% скидкой. 1200 гривен. Завтра в 18:00" — такие и подобные объявления массово появились в социальных сетях и на украинском сайте OLX (местный аналог Avito) уже вечером в пятницу.
Дело в том, что вечером 11 октября украинское издание "Громадське" ("Общественное") опубликовало видео, снятое после концерта группы "Океан Эльзы" в киевском Дворце спорта. На кадрах видно, как сотрудники ТЦК останавливают выходящих из здания мужчин, проверяют их документы, силой заталкивают в машины и увозят в неизвестном направлении под крики очевидцев: "Позор".
Депутат Верховной рады Артём Дмитрук сообщил, что, по его данным, в облаве участвовали около сотни военкомов и полицейских. Потому в сети в шутку предлагают продавать сразу повестки, а не билеты на концерт.
ТЦК — ТЦК и СП — территориальный центр комплектования и социальной поддержки: обозначение военкомата на Украине.
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