Украинцы массово перепродают билеты на концерт группы "Океан Эльзы" после облавы ТЦК

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинцы, купившие билеты на концерт группы "Океан Эльзы", активно перепродают их после проведённой военкомами облавы на зрителей, которые пришли на выступление 11 октября.

Фото: commons.wikimedia.org by Иванаиванова, CC BY-SA 3.0

"Продам 2 билета с 50% скидкой. 1200 гривен. Завтра в 18:00" — такие и подобные объявления массово появились в социальных сетях и на украинском сайте OLX (местный аналог Avito) уже вечером в пятницу.

Дело в том, что вечером 11 октября украинское издание "Громадське" ("Общественное") опубликовало видео, снятое после концерта группы "Океан Эльзы" в киевском Дворце спорта. На кадрах видно, как сотрудники ТЦК останавливают выходящих из здания мужчин, проверяют их документы, силой заталкивают в машины и увозят в неизвестном направлении под крики очевидцев: "Позор".

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук сообщил, что, по его данным, в облаве участвовали около сотни военкомов и полицейских. Потому в сети в шутку предлагают продавать сразу повестки, а не билеты на концерт.

Уточнения

ТЦК — ТЦК и СП — территориальный центр комплектования и социальной поддержки: обозначение военкомата на Украине.



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