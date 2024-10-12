Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Антиоксиданты и витамины: что поддерживает иммунитет в холодное время года
Вкусный и пышный омлет на завтрак
Аспирин для растений: секрет успешного огородничества
Кудрявцеву возмутили требования Болгар: бывшая Павла Дурова с дуба рухнула
Какие иномарки россияне заказывают чаще всего и как на этом сэкономить
Секрет настоящей итальянской карбонары раскрыт
Революционный прорыв: химиотерапия в таблетках стала реальностью
Долголетие и здоровье: новые федеральные проекты для россиян
Рита Дакота поделилась жуткой историей. Певица боится жить в собственном доме на Бали

Украинцы массово перепродают билеты на концерт группы "Океан Эльзы" после облавы ТЦК

1:11
Шоу-бизнес

Украинцы, купившие билеты на концерт группы "Океан Эльзы", активно перепродают их после проведённой военкомами облавы на зрителей, которые пришли на выступление 11 октября.

Украинцы массово перепродают билеты на концерт группы "Океан Эльзы" после облавы ТЦК
Фото: commons.wikimedia.org by Иванаиванова, CC BY-SA 3.0

"Продам 2 билета с 50% скидкой. 1200 гривен. Завтра в 18:00" — такие и подобные объявления массово появились в социальных сетях и на украинском сайте OLX (местный аналог Avito) уже вечером в пятницу.

Дело в том, что вечером 11 октября украинское издание "Громадське" ("Общественное") опубликовало видео, снятое после концерта группы "Океан Эльзы" в киевском Дворце спорта. На кадрах видно, как сотрудники ТЦК останавливают выходящих из здания мужчин, проверяют их документы, силой заталкивают в машины и увозят в неизвестном направлении под крики очевидцев: "Позор".

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук сообщил, что, по его данным, в облаве участвовали около сотни военкомов и полицейских. Потому в сети в шутку предлагают продавать сразу повестки, а не билеты на концерт.

Уточнения

ТЦК — ТЦК и СП — территориальный центр комплектования и социальной поддержки: обозначение военкомата на Украине.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Еда и рецепты
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту Аудио 
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Туризм
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников Аудио 
Популярное
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране

По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.

Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях
Сводка с фронта: до полного окружения ВСУ в Селидово осталось взломать 4 опорника, украинский FPV-дрон поразил свой же танк Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Правила сохранения грецких орехов с дачи: важные этапы подготовки и способы хранения
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
В Приморье на дорогу вышел истощённый леопард
В Приморье на дорогу вышел истощённый леопард
Последние материалы
Аспирин для растений: секрет успешного огородничества
Кудрявцеву возмутили требования Болгар: бывшая Павла Дурова с дуба рухнула
Какие иномарки россияне заказывают чаще всего и как на этом сэкономить
Секрет настоящей итальянской карбонары раскрыт
Революционный прорыв: химиотерапия в таблетках стала реальностью
Долголетие и здоровье: новые федеральные проекты для россиян
Рита Дакота поделилась жуткой историей. Певица боится жить в собственном доме на Бали
Моська лает. Польша и страны Прибалтиеи обсуждают удар по Санкт-Петербургу
Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов
Простой рецепт с лососем и рисом для быстрого обеда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.