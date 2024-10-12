Рита Дакота поделилась жуткой историей. Певица боится жить в собственном доме на Бали

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рита Дакота поделилась неприятной историей, которая произошла с ней на Бали, рассказав о том, как некто подглядывал за ней голой, когда она была в душе.

Фото: YouTube канал Рита Дакота by Скриншот видео YouTube канала Рита Дакота, PDM

В своём аккаунте в социальной сети Рита отметила, что остров многим кажется раем на земле, но у жизни здесь есть свои минусы. Дакота пожаловалась на то, что на днях попала в ситуацию из триллера, когда местный житель наблюдал за ней в то время, как она принимала душ.

"Строитель тупо стоял, курил и смотрел на меня голую", — пожаловалась испуганная звезда.

Певица также провела импровизированную экскурсию по заднему двору. Как оказалось, её душ находится на открытом воздухе, а забор там был временный и не полностью скрывал происходящее.

Рита объяснила, что причиной инцидента стала стройка по соседству. После того как она сделала замечание рабочим, они установили другой забор, который, по её мнению, всё равно не обеспечивает достаточной приватности. Да и бамбуковая изгородь тоже не всё скрывает, и это вызывает у неё дискомфорт.

"За этим бамбуком всегда все видно, и мне это очень не нравится, мне супернекомфортно, я чувствую себя небезопасно", — пожаловалась Дакота.

Уточнения

Рита Дакота настоящее имя — Маргарита Сергеевна Белогай, в девичестве Герасимович (род. 9 марта 1990, Минск) — белорусская и российская певица, композитор и автор-исполнитель.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.