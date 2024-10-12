Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вкусный и пышный омлет на завтрак
Аспирин для растений: секрет успешного огородничества
Кудрявцеву возмутили требования Болгар: бывшая Павла Дурова с дуба рухнула
Какие иномарки россияне заказывают чаще всего и как на этом сэкономить
Секрет настоящей итальянской карбонары раскрыт
Революционный прорыв: химиотерапия в таблетках стала реальностью
Долголетие и здоровье: новые федеральные проекты для россиян
Моська лает. Польша и страны Прибалтиеи обсуждают удар по Санкт-Петербургу
Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов

Рита Дакота поделилась жуткой историей. Певица боится жить в собственном доме на Бали

1:17
Шоу-бизнес

Рита Дакота поделилась неприятной историей, которая произошла с ней на Бали, рассказав о том, как некто подглядывал за ней голой, когда она была в душе.

Рита Дакота поделилась жуткой историей. Певица боится жить в собственном доме на Бали
Фото: YouTube канал Рита Дакота by Скриншот видео YouTube канала Рита Дакота, PDM

В своём аккаунте в социальной сети Рита отметила, что остров многим кажется раем на земле, но у жизни здесь есть свои минусы. Дакота пожаловалась на то, что на днях попала в ситуацию из триллера, когда местный житель наблюдал за ней в то время, как она принимала душ.

"Строитель тупо стоял, курил и смотрел на меня голую", — пожаловалась испуганная звезда.

Певица также провела импровизированную экскурсию по заднему двору. Как оказалось, её душ находится на открытом воздухе, а забор там был временный и не полностью скрывал происходящее.

Рита объяснила, что причиной инцидента стала стройка по соседству. После того как она сделала замечание рабочим, они установили другой забор, который, по её мнению, всё равно не обеспечивает достаточной приватности. Да и бамбуковая изгородь тоже не всё скрывает, и это вызывает у неё дискомфорт.

"За этим бамбуком всегда все видно, и мне это очень не нравится, мне супернекомфортно, я чувствую себя небезопасно", — пожаловалась Дакота.

Уточнения

Рита Дакота настоящее имя — Маргарита Сергеевна Белогай, в девичестве Герасимович (род. 9 марта 1990, Минск) — белорусская и российская певица, композитор и автор-исполнитель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Правила сохранения грецких орехов с дачи: важные этапы подготовки и способы хранения
Советы
Правила сохранения грецких орехов с дачи: важные этапы подготовки и способы хранения Аудио 
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Кошки
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота? Видео 
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Военные новости
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи Аудио 
Популярное
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране

По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.

Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях
Сводка с фронта: до полного окружения ВСУ в Селидово осталось взломать 4 опорника, украинский FPV-дрон поразил свой же танк Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Правила сохранения грецких орехов с дачи: важные этапы подготовки и способы хранения
Венский гуляш: тушится с большим количеством лука, получается просто нежнейшим
Венский гуляш: тушится с большим количеством лука, получается просто нежнейшим
Последние материалы
Аспирин для растений: секрет успешного огородничества
Кудрявцеву возмутили требования Болгар: бывшая Павла Дурова с дуба рухнула
Какие иномарки россияне заказывают чаще всего и как на этом сэкономить
Секрет настоящей итальянской карбонары раскрыт
Революционный прорыв: химиотерапия в таблетках стала реальностью
Долголетие и здоровье: новые федеральные проекты для россиян
Рита Дакота поделилась жуткой историей. Певица боится жить в собственном доме на Бали
Моська лает. Польша и страны Прибалтиеи обсуждают удар по Санкт-Петербургу
Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов
Простой рецепт с лососем и рисом для быстрого обеда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.