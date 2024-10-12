Восьмилетняя дочь Ксении Бородиной расплакалась, потому что считает себя жирной

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Восьмилетняя дочь Ксении Бородиной Теона уверена, что ей нужно сбросить вес, но её мама так не считает. Звезда "Дома-2" пытается отговорить дочь от желания похудеть.

Фото: YouTube канал Надежда Стрелец by Скриншот видео YouTube канала Надежда Стрелец, PDM

Звезда воспитывает 15-летнюю Марусю от Юрия Будагова и восьмилетнюю Теону от Курбана Омарова.

Младшая девочка убеждена, что ей нужно сбросить "лишние" килограммы, потому что она спортсменка. Ксения пытается заверить её в обратном, но девочка не слушает.

"Я жирная! Мне нужно весить 21 кг, я гимнастка!" — сказала девочка в слезах.

Бородина ответила, что нужно любить себя любой и следить за здоровьем, поскольку 21 кг, это очень мало для растущего организма.

Теона заявила, что всё равно садится на диету, но уже через час Ксения показала, как та с аппетитом уплетает на обед не диетические блюда.

"Настоящая женщина — пять минут назад говорила, что она в лишнем весе", — с иронией прокомментировала она, а девочка решительно заверила, что начнёт худеть, но со вторника.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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