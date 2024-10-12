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Джиган и Оксана Самойлова в следующем году планируют пополнение в семье

1:04
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова в следующем году планируют завести, как минимум, ещё двух новых зверушек.

Джиган и Оксана Самойлова в следующем году планируют пополнение в семье
Фото: YouTube канал Алиса Зингман by Скриншот видео YouTube канала Алиса Зингман, PDM

"На весну у меня план — высидеть страуса из яйца. Это не шутка, если что. Всё лето с ним потусить, потом отдать его на ферму. Мы уже договорились, там у нас будет свой личный страус. Ещё я, конечно, хочу корову", — рассказала Оксана.

Семья Оксаны Самойловой, в которой растут четверо детей, видимо очень любит животных. В июне Оксана поделилась, что им с мужем удалось самостоятельно вырастить пятерых цыплят. Также она рассказала, как они с детьми провели день на ферме, где Оксана впервые в жизни подоила козу.

Недавно Оксана поделилась видео, где её муж реально привёл в дом настоящую козу. Она призналась, что последние два месяца мечтала об этом животном, но переживала, что не справится с уходом. Джиган решил, что ей нечего бояться, и сделал этот неожиданный подарок.

Уточнения

Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин (род. 2 августа 1985, Одесса), более известный под псевдонимом Джига́н — украинский и российский рэпер.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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