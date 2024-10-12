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Продажи сингла "Lonely" Джастина Бибера выросли на 1400% из-за скандала вокруг Пи Дидди

1:07
Шоу-бизнес

Из-за скандала, связанного с Пи Дидди, продажи сингла Джастина Бибера "Lonely" взлетели на 1400%. Как сообщает Forbes, это произошло благодаря тому, что слушатели по-новому взглянули на композицию исполнителя, увидев в ней крик о помощи.

Продажи сингла "Lonely" Джастина Бибера выросли на 1400% из-за скандала вокруг Пи Дидди
Фото: YouTube канал MUSIKAri by Скриншот видео YouTube канала MUSIKAri, PDM

В деле Пи Дидди замешано множество известных личностей, но особое внимание уделяется Джастину Биберу. Многие считают, что в юности он мог стать жертвой педофильских наклонностей скандального рэпера.

Известно, что Джастин Бибер добился успеха в шоу-бизнесе благодаря поддержке Ашера, который в далеком 2008 году услышал записи канадского подростка в интернете. Ашер, в свою очередь, был протеже Пи Дидди, и вскоре прославившегося Бибера познакомили с ним.

Это произошло, когда Джастину было всего 15 лет. В то время артист записывался на студии у Дидди и проводил с ним много времени. Однако в свете нынешних разоблачений совместные видео музыкантов вызывают подозрения.

Уточнения

Джа́стин Дрю Би́бер (род. 1 марта 1994, Лондон, Онтарио, Канада) — канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр.
 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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