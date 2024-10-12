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Певица Милявская возмутилась идеей введения налога на бездетность

1:16
Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская возмутилась предложением директора Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексея Зубца ввести в России налог на бездетность. Об этом она сообщила изданию "Ридус".

Певица Милявская возмутилась идеей введения налога на бездетность
Фото: commons.wikimedia.org by Puzzle dop, CC BY-SA 4.0

По словам Лолиты Милявской, на содержание ребёнка нужны большие средства. Кроме того, многие люди имеют определённые причины, из-за которых не могут иметь детей.

"Если это не заявление ради хайпа, то это говорит, что чиновник не совсем знает о потребительской корзине граждан. Это огромные деньги! Сколько людей не по своей воле страдают бесплодием! Сколько людей имеют генетические дефекты, из-за которых нельзя рожать! За что этим людям финансовые обременения? Мне мой батюшка сказал, что Бог иногда не даёт детей, предвидя страшные судьбы и их возможные действия. И я в это верю. Богу виднее", — заявила исполнительница.

Напомним, что Алексей Зубец предложил ввести в России налог на бездетность в размере 30-40 тысяч рублей. По его мнению, инициатива восполнит траты на государственный проект по демографии. 

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер. 

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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