Жену Кержакова возмутило то, что Дзюба запретил супруге вести соцсети

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Жена Александра Кержакова недовольна тем, что футболист Артём Дзюба диктует жене свои жёсткие правила.

Фото: https://vk.com/dzyubasteam by ВК-аккаунт Артёма Дзюбы is licensed under public doman

Жена Александра Кержакова Евгения отреагировала на заявления Артёма Дзюбы о том, что он запрещает своей супруге вести социальные сети. Такое признание спортсмен сделал в шоу "Натальная карта".

Евгения уверена, что футболист поступает с женой несправедливо. Она увидела в этом запрете унижение для жены Дзюбы. Женщина считает, что супруги не имеют права ущемлять свободу друг друга.

Она призвала мужчин и женщин ценить себя.

"Никакие другие бонусы или выгоды в отношениях не могут быть важнее вашей возможности жить свою жизнь, иметь свои права и быть человеком, которого уважают, и чьи интересы тоже уважают", — объяснила свою позицию Кержакова.

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона». Лучший бомбардир в истории чемпионатов России. Наряду с Александром Кержаковым лучший бомбардир в истории сборной России по футболу.



Алекса́ндр Анато́льевич Кержако́в (27 ноября 1982, Кингисепп, Ленинградская область) — российский футболист и тренер. Лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола).



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