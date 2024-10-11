Певец Юрий Лоза показал фигуру на пляже: смелое фото

Певец Юрий Лоза поделился фотографией со своего отдыха на море.
Автор и исполнитель хита "Плот" опубликовал в своём Telegram-канале фото с пляжа. На снимке артист запечатлён купающимся в море. На фото видна фигура звезды.
"По традиции я каждой осенью выкладываю смелое фото с пляжного отдыха этим летом. Надеюсь, его не удалит программа, отвечающая за нравственность", — написал под фотографией певец.
Артист ранее признавался, что очень жалеет о том, что в молодости не заботился о своём здоровье и не боролся с лишним весом.
Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик. Самая известная его песня — «Плот».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.