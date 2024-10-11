Певец Юрий Лоза показал фигуру на пляже: смелое фото

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза поделился фотографией со своего отдыха на море.

Фото: https://t.me/s/pustoeprosto by Телеграм-канал Юрия Лозы is licensed under public doman

Автор и исполнитель хита "Плот" опубликовал в своём Telegram-канале фото с пляжа. На снимке артист запечатлён купающимся в море. На фото видна фигура звезды.

"По традиции я каждой осенью выкладываю смелое фото с пляжного отдыха этим летом. Надеюсь, его не удалит программа, отвечающая за нравственность", — написал под фотографией певец.

Артист ранее признавался, что очень жалеет о том, что в молодости не заботился о своём здоровье и не боролся с лишним весом.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик. Самая известная его песня — «Плот».



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