У вдовы Андрея Миронова диагностировали неизлечимую форму онкологии

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У актрисы Ларисы Голубкиной обнаружили раковое заболевание. Звезда проходит курсы химиотерапии.

Фото: https://vk.com/club20315474 by ВК-аккаунт Ларисы Голубкиной is licensed under public doman

Вдова Андрея Миронова два года назад сообщила, что приостанавливает публичную деятельность из-за проблем со здоровьем.

В 2023-м актриса серьёзно повредила ногу и до сих пор восстанавливается.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Лариса Ивановна страдает болезнью Вальденстрема уже 10 лет.

Голубкиной помогло прохождение курса химиотерапии. Стало известно, что у актрисы диагностировали неизлечимую форму рака крови. Актрисе назначили терапию, которая помогает облегчать боль.

У Голубкиной имеются также проблемы с нарушением функций работы головного мозга. Звезда не может самостоятельно передвигаться, за ней ухаживает сиделка. Актриса не теряет надежды продлить свою жизнь.

Уточнения

Андре́й Алекса́ндрович Миро́нов (при рождении Мена́кер; 7 марта 1941, Москва — 16 августа 1987[…], Рига, Латвийская ССР) — советский актёр театра и кино, артист эстрады, телеведущий; народный артист РСФСР (1980).



Лари́са Ива́новна Голу́бкина (род. 9 марта 1940, Москва) — советская и российская актриса; народная артистка РСФСР (1991).



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