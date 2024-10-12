Валерий Леонтьев не вернётся к активной творческой деятельности — музкритик

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что певец Валерий Леонтьев не вернётся к активной творческой деятельности. Такое мнение он выразил изданию "NEWS.ru".

Фото: flickr.com by cogdogblog, CC BY 2.0

По словам Павла Рудченко, разовые выступления на концертах композитора Игоря Крутого нельзя назвать возвращением на сцену.

"Разовое выступление Леонтьева у Крутого я не считаю возвращением на эстраду. Он приедет и просто для друга отработает 1 или 2 номера. После этого выступления, мне кажется, к активной творческой деятельности певец не вернётся", — предположил продюсер.

Музкритик добавил, что Валерий Леонтьев является ярким артистом. Его выступления всегда вызывали большой интерес у публики.

Напомним, что 8 и 9 ноября Валерий Леонтьев примет участие в концертах, которые посвящены 70-летию Игоря Крутого. В марте певец объявил о завершении музыкальной карьеры.

Уточнения

Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев (род. 19 марта 1949, Усть-Уса, Коми АССР) — советский и российский певец, композитор и актёр; народный артист Российской Федерации (1996).



И́горь Я́ковлевич Круто́й (род. 29 июля 1954, Гайворон, Кировоградская область) — эстрадный композитор, продюсер, пианист, певец. Народный артист Российской Федерации (1996).



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