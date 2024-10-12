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Татьяна Брухунова похвасталась дорогим подарком Петросяна

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Шоу-бизнес

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала, какой подарок преподнёс ей муж.

Татьяна Брухунова похвасталась дорогим подарком Петросяна
Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой, PDM

Татьяна Брухунова опубликовала в сторис "Инстаграма"* фото дорогого телефона в упаковке.

"Вы все знаете, что у меня есть Волшебник. Нашёл тот самый цвет, который я хотела", — написала под фото супруга артиста.

Татьяна называет волшебником Евгения Петросяна, который, по её словам, готов сделать для неё всё возможное и невозможное.

Ранее отдыхающая в ЮАР Татьяна Брухунова восхитилась африканскими винодельнями.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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