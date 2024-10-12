Татьяна Брухунова похвасталась дорогим подарком Петросяна

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала, какой подарок преподнёс ей муж.
Татьяна Брухунова опубликовала в сторис "Инстаграма"* фото дорогого телефона в упаковке.
"Вы все знаете, что у меня есть Волшебник. Нашёл тот самый цвет, который я хотела", — написала под фото супруга артиста.
Татьяна называет волшебником Евгения Петросяна, который, по её словам, готов сделать для неё всё возможное и невозможное.
Ранее отдыхающая в ЮАР Татьяна Брухунова восхитилась африканскими винодельнями.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).
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