Татьяна Брухунова похвасталась дорогим подарком Петросяна

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала, какой подарок преподнёс ей муж.

Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой, PDM

Татьяна Брухунова опубликовала в сторис "Инстаграма"* фото дорогого телефона в упаковке.

"Вы все знаете, что у меня есть Волшебник. Нашёл тот самый цвет, который я хотела", — написала под фото супруга артиста.

Татьяна называет волшебником Евгения Петросяна, который, по её словам, готов сделать для неё всё возможное и невозможное.

Ранее отдыхающая в ЮАР Татьяна Брухунова восхитилась африканскими винодельнями.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).



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