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Погребняк заступилась за Муцениеце и раскритиковала Прилучного

0:44
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк объяснила, почему поведение Павла Прилучного недопустимо.

Погребняк заступилась за Муцениеце и раскритиковала Прилучного
Фото: https://vk.com/priluchny2022 by ВК-аккаунт Павла Прилучного is licensed under public doman

Погребняк призвала Павла Прилучного переосмыслить свое поведение. Она уверена, что актёр должен положительно отзываться о матери своих детей.

"Говори своему сыну о том, какая у него замечательная мама, и поддерживай его в этой любви", — дала совет Мария звезде сериала "Мажор".

Она порекомендовала Прилучному думать в первую очередь о благополучии наследника.

"Не давай ненависти и обидам управлять своими действиями", — обратилась к актёру Погребняк.

Она предупредила Прилучного, что его действия могут в будущем негативно отразиться на семейной жизни сына.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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