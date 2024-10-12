Андрей Разин обвинил Успенскую в проблемах дочери: вина на мамаше

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Продюсер Андрей Разин объяснил, почему винит певицу Любовь Успенскую в том, что её дочь Татьяна Плаксина, по его мнению, страдает зависимостью от запрещённых веществ.

Фото: https://vk.com/uspenskaya_official by ВК-аккаунт Любови Успенской is licensed under public doman

Андрей Разин уверен, что королева русского шансона не уследила в своё время за наследницей. Он считает, что певица легкомысленно себя вела в делах воспитания дочери.

"Они её упустили", — заявил продюсер группы "Ласковый май".

Он считает, что действия Татьяны Плаксиной могут быть спонтанными. Сам Разин гордится тем, что уберёг членов своего музыкального коллектива от пагубных зависимостей.

"Ласковый май" — это единственная группа, которая не вступала ни в один наркотический клан. Вина, прежде всего, на самой мамаше", — сказал Разин.

Ранее Татьяна Плаксина вышла на связь после своего исчезновения и рассказала о взломанных социальных сетях.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. Многократная обладательница музыкальной премии «Шансон года».



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