Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Громкие спортивные праздники и фестивали
Сидераты: как сохранить почву плодородной без химии
Спасение вялой моркови: восстановите свежесть за 15 минут
Почему не стоит мыть мясо и яйца перед готовкой: советы Роспотребнадзора
Что делать, если педаль тормоза провалилась: эти советы могут спасти вашу жизнь
Командный дух: секретное оружие на пути к победе
Забудьте о сорняках: простые решения для чистого огорода
Игорь Крутой объяснил, почему Валерий Леонтьев решил вернуться в Россию
Как косметологи вводят в заблуждение: раскрываем популярные мифы

Андрей Разин обвинил Успенскую в проблемах дочери: вина на мамаше

0:59
Шоу-бизнес

Продюсер Андрей Разин объяснил, почему винит певицу Любовь Успенскую в том, что её дочь Татьяна Плаксина, по его мнению, страдает зависимостью от запрещённых веществ.

Андрей Разин обвинил Успенскую в проблемах дочери: вина на мамаше
Фото: https://vk.com/uspenskaya_official by ВК-аккаунт Любови Успенской is licensed under public doman

Андрей Разин уверен, что королева русского шансона не уследила в своё время за наследницей. Он считает, что певица легкомысленно себя вела в делах воспитания дочери.

"Они её упустили", — заявил продюсер группы "Ласковый май".

Он считает, что действия Татьяны Плаксиной могут быть спонтанными. Сам Разин гордится тем, что уберёг членов своего музыкального коллектива от пагубных зависимостей.

"Ласковый май" — это единственная группа, которая не вступала ни в один наркотический клан. Вина, прежде всего, на самой мамаше", — сказал Разин.

Ранее Татьяна Плаксина вышла на связь после своего исчезновения и рассказала о взломанных социальных сетях.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. Многократная обладательница музыкальной премии «Шансон года».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Туризм
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников Аудио 
Осушение погреба для сохранения урожая: эффективный, но смертельный метод, от которого лучше отказаться
Советы
Осушение погреба для сохранения урожая: эффективный, но смертельный метод, от которого лучше отказаться Аудио 
Почему частота мытья головы важна для здоровья волос
Красота и стиль
Почему частота мытья головы важна для здоровья волос Аудио 
Популярное
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране

По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.

Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
В Приморье на дорогу вышел истощённый леопард
RAF Eurofighter Typhoon. Европейский истребитель нового поколения для прикрытия фланга НАТО от России Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях
Правила сохранения грецких орехов с дачи: важные этапы подготовки и способы хранения
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Последние материалы
Почему не стоит мыть мясо и яйца перед готовкой: советы Роспотребнадзора
Что делать, если педаль тормоза провалилась: эти советы могут спасти вашу жизнь
Командный дух: секретное оружие на пути к победе
Забудьте о сорняках: простые решения для чистого огорода
Игорь Крутой объяснил, почему Валерий Леонтьев решил вернуться в Россию
Как косметологи вводят в заблуждение: раскрываем популярные мифы
Датские учёные разработали таблетку, заменяющую утренние пробежки
Простые продукты для поддержания красоты и здоровья кожи
5 лучших способов заморозки свёклы: рецепты и советы
Учёные раскрыли подробности извержения вулкана, произошедшего тысячу лет назад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.