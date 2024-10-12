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Игорь Крутой объяснил, почему Валерий Леонтьев решил вернуться в Россию

Шоу-бизнес

Певец и композитор Игорь Крутой прокомментировал новость о том, что Валерий Леонтьев скоро приедет из США в Москву.

Игорь Крутой объяснил, почему Валерий Леонтьев решил вернуться в Россию
Фото: https://vk.com/vleontiev by ВК-аккаунт Валерия Леонтьева is licensed under public doman

75-летний певец Валерий Леонтьев объявил в свой день рождения о завершении сценической карьеры, объяснив это тем, что его жанр не терпит дряхлости.

В честь 70-летнего юбилея Игоря Крутого будет организован масштабный концерт, который состоится 8 и 9 ноября. На концерте выступят маститые звёзды, которые сотрудничали с композитором много лет.

"И даже в Москву для участия в моем юбилее специально прилетит мой друг Валерик Леонтьев", — цитирует слова Крутого URA.RU.

Крутой является автором многих хитов Леонтьева, среди которых "Канатный плясун", "Коко Шанель", "Мерилин", "Настройщик", "Рыжий кот", "Сокровища Черного моря" и прочие песни, которые помогли Леонтьеву завоевать любовь зрителей.

Уточнения

Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев (род. 19 марта 1949, Усть-Уса, Коми АССР) — советский и российский певец, композитор и актёр; народный артист Российской Федерации (1996), заслуженный артист Украинской ССР (1987), лауреат премии Ленинского комсомола (1985).

И́горь Я́ковлевич Круто́й (укр. Ігор Якович Крутий; род. 29 июля 1954, Гайворон, Кировоградская область) — советский, украинский и российский эстрадный композитор, продюсер, пианист, певец. Народный артист Российской Федерации (1996).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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