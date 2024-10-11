Блогерша Айза показала лицо нового возлюбленного, который моложе на 10 лет

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Блогерша Айза-Лилуна Ай в личном блоге поделилась трогательным видео, на котором она встречается в аэропорту со своим возлюбленным Степаном Кузьменко. Он на 10 лет моложе неё.

Фото: commons.wikimedia by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 3.0

До этого мать двоих детей предпочитала не показывать лицо своего избранника, но в этот раз решила изменить свои привычки. Для встречи с мужчиной она выбрала полосатый топ и белые брюки.

Увидев его издали, Айза с радостью бросилась ему навстречу и запрыгнула на руки. Степан нежно обнял её, одной рукой придерживая, а в другой неся чемодан.

"Два счастливых человека решили стать чуточку счастливее… вместе", — подписала видео 39-летняя блогерша.

Подписчики были очень рады за Айзу и отметили, что влюблённые всегда выглядят привлекательно.

Говоря о своём новом избраннике, Айза призналась, что впервые влюбилась за последние три года.

Ранее возлюбленный Ксении Бородиной также публично обратился к её дочери.

Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.



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